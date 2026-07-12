Des représentants d'associations de victimes et des officiels dont le maire de Nice Eric Ciotti déposaient dimanche des gerbes de fleurs devant la statue commémorative "l'ange de la baie" sur la promenade des anglais à Nice, dix ans après l'attentat qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet 2016.
Dépôt de gerbes en hommage aux victimes de l'attentat de 2016 à Nice
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