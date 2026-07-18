Qui les supporters français doivent-ils soutenir? L'Espagne qui a fait tomber les bleus en demi-finale ? Ou l'Argentine qui les a privés de la 3ème étoile il y a 4 ans? On en parle avec notre invité Adel Bentaha, journaliste pour le magazine So Foot.
Finale du mondial 2026 : Roja contre Albiceleste, qui soutenir ?
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