 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Finale du mondial 2026 : Roja contre Albiceleste, qui soutenir ?

information fournie par France 24 18/07/2026 à 00:43

Qui les supporters français doivent-ils soutenir? L'Espagne qui a fait tomber les bleus en demi-finale ? Ou l'Argentine qui les a privés de la 3ème étoile il y a 4 ans? On en parle avec notre invité Adel Bentaha, journaliste pour le magazine So Foot.

Sport

Vidéos les + vues

1

Narbonne: 4.500 personnes lors d'une marche blanche pour Louis, tué dans un guet-apens

information fournie par AFP 05 juil.
2

A Narbonne, une marche blanche pour Louis et un appel au durcissement judiciaire

information fournie par AFP 05 juil.
3

Vacances : le bon plan des hôtels 5 étoiles à petit prix

information fournie par Ecorama 17 juil.
1
4

Des ossements retrouvés dans le Tarn, Jubillar reconnaît "un acte abominable"

information fournie par AFP 16 juil.
2
5

Webinaire : comment investir dans les crypto-actifs ?

information fournie par BoursoBank 17 juil.
6

Des bouteilles en plastique ont permis à cet amputé de remarcher

information fournie par France 24 17 juil.
7

Les obligations, pour préparer vos projets à moyen terme

information fournie par Amundi 17 juil.
8

BTS déferle sur Paris : le phénomène K-pop se produit au Stade de France

information fournie par France 24 17 juil.
1

Narbonne: 4.500 personnes lors d'une marche blanche pour Louis, tué dans un guet-apens

information fournie par AFP 05 juil.
2

A Narbonne, une marche blanche pour Louis et un appel au durcissement judiciaire

information fournie par AFP 05 juil.
3

Top 5 IA du 10/07/2026

information fournie par Libertify 11 juil.
4

"Allez à l'église et sonnez les cloches": la fuite terrifiante face aux flammes en Espagne

information fournie par AFP 11 juil.
5

Présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre : la LDH dénonce "un permis de tuer"

information fournie par France 24 11 juil.
2
6

Périscolaire: un animateur condamné à 18 mois de prison avec sursis

information fournie par AFP Video 11 juil.
4
7

Mali: un convoi de l'armée rallie Anefis après d'intenses combats

information fournie par France 24 11 juil.
1
8

Sur la promenade des Anglais, une marche en hommage aux victimes de l'attentat

information fournie par AFP Video 12 juil.
1

Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20 juin
2

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
3

Baptiste Capron (SeLoger) : “Je ne parlerai pas de rechute mais d’un marché immobilier qui s’est complexifié.”

information fournie par Ecorama 22 juin
3
4

Khamenei dit avoir approuvé l'accord avec Washington malgré des réserves, levée du blocus naval américain

information fournie par AFP 19 juin
10
5

Versement de l’aide carburant, futur malus pour la fast-fashion, échec confirmé de Shein au BHV

information fournie par BoursoBank Clients 20 juin
6

Liban: la Défense civile déployées sur le site d'une frappe israélienne à Baalbek

information fournie par AFP Video 19 juin
7

Nouvel embrasement au Liban: 47 morts côté libanais, quatre soldats israéliens tués

information fournie par AFP 19 juin
3
8

Nouveau cessez-le-feu au Liban après de meurtrières violences menaçant l'accord irano-américain

information fournie par AFP 19 juin
13

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank