Au menu de l'Essentiel politique, Marine Le Pen favorite de 2027 selon un sondage Elabe, Jordan Bardella qui se voit déjà Premier ministre et Raphaël Glucksmann qui n'a toujours pas officialisé sa participation à la primaire socialiste. Avec Richard Werly, éditorialiste et journaliste pour le media suisse Blick.
Jordan Bardella: « Marine Le Pen aspire à présider la France. Je souhaite la gouverner. »
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro