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Coupe du monde 2026 : l'Angleterre renversante, l'Argentine passe sans briller

information fournie par France 24 12/07/2026 à 11:34

Guidée par Jude Bellingham, auteur d'un doublé, l'Angleterre a renversé la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde samedi (2-1, après prolongation). Les Three Lions affronteront en demi-finale l'Argentine de Lionel Messi, qui a dominé la Suisse dans la douleur dans l'autre quart du jour (3-1, après prolongation).

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