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Avion : les nouvelles règles européennes nous avantagent-elles vraiment ?
information fournie par Ecorama•17/07/2026 à 09:00
L'Europe a trouvé un compromis après 13 ans de négociations. Certaines protections sont renforcées, d'autres ont été préservées. Qu'est-ce que cela change concrètement pour les voyageurs ? Les explications de la journaliste Emilie Chaussier. Ecorama du 17 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
Hôtels 5 étoiles plus accessibles, nouvelles habitudes de réservation, expériences de luxe à moindre coût… Alors que les Français continuent de partir en vacances malgré un budget souvent plus serré, de nouveaux comportements et astuces permettent de profiter de ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•17.07.2026•08:19•
L'écosystème indien de l'espace s'appuie à la fois sur un soutien public massif, et un secteur privé en pleine effervescence. Elle a envoyé une sonde autour de Mars, fait atterrir un robot sur la Lune, mis en orbite des centaines de satellites et se prépare à lancer ...
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Le gouvernement a publié jeudi son projet de dépenses pour un budget 2027 "de sauvegarde républicaine", selon le ministre des Comptes publics David Amiel, marqué par une hausse des dépenses de l'Etat quatre fois inférieure à l'inflation, hors défense et intérêts ...
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