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Avion : les nouvelles règles européennes nous avantagent-elles vraiment ?
information fournie par Ecorama 17/07/2026 à 09:00

L'Europe a trouvé un compromis après 13 ans de négociations. Certaines protections sont renforcées, d'autres ont été préservées. Qu'est-ce que cela change concrètement pour les voyageurs ? Les explications de la journaliste Emilie Chaussier. Ecorama du  17 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

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