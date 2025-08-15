Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'Autorité des marchés financiers (AMF), était l'invitée de l'émission Ecorama du 14 février 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le goût du risque des jeunes investisseurs, l'explosion massive des arnaques, l'engouement pour les cryptos et la création d'un produit d'épargne européen.
[REPLAY] Marie-Anne Barbat-Layani (AMF) : "L'explosion des arnaques financières est un véritable fléau, c'est massif et les montants sont considérables !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro