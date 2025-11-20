 Aller au contenu principal
Narcobanditisme: "On n'a pas peur", dit le maire de Marseille

information fournie par AFP Video 20/11/2025 à 12:30

Le maire de Marseille Benoît Payan appelle les habitants de la deuxième ville de France à ne "pas avoir peur" face à la "mafia" du narcobanditisme, avant une marche prévue samedi en hommage à Mehdi Kessaci.

