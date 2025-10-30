 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 29/10/2025

information fournie par Libertify 30/10/2025 à 05:00

Au programme ce matin : BIC , Boeing , Emeis , M6 , Ubisoft . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

BIC
49,750 EUR Euronext Paris -7,87%
BOEING CO
213,710 USD NYSE -4,34%
EMEIS
15,710 EUR Euronext Paris +9,32%
M6 METROPOLE TELE.
12,100 EUR Euronext Paris -0,66%
UBISOFT
7,782 EUR Euronext Paris -1,99%

Vidéos les + vues

1

Ouragan Melissa: des arbres déracinés, des vents violents à St. Catherine

information fournie par AFP Video 29 oct.
2

Des centaines de Sud-Coréens participent à une manifestation anti-Trump

information fournie par AFP Video 29 oct.
3

Les Tanzaniens aux urnes pour des élections sans opposition

information fournie par AFP Video 29 oct.
4

Elections législatives aux Pays-Bas: ouverture d'un bureau de vote à La Haye

information fournie par AFP Video 29 oct.
1
5

Élections en Tanzanie : les électeurs votent à Dar es Salaam

information fournie par AFP Video 29 oct.
6

Ligue des Nations : l'équipe de France éliminée en demi-finale par l'Allemagne

information fournie par France 24 29 oct.
7

DISCO-ÉCOLO : LES PAILLETTES "VERTES"

information fournie par France 24 29 oct.
8

Production en hausse, prix en berne: la Belgique inquiète pour ses patates

information fournie par AFP 29 oct.
1
1

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
2

Trump déclare qu'il ne veut pas d'une "rencontre pour rien" avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 oct.
3

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP Video 23 oct.
4

La tempête Benjamin fait une victime en Corse, peu de dommages ailleurs

information fournie par AFP 23 oct.
5

Rubio en Israël, avertissements américains sur une annexion de la Cisjordanie

information fournie par AFP 23 oct.
6
6

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
7

Famine à Gaza: la situation reste "catastrophique"(OMS)

information fournie par AFP Video 23 oct.
8

La suspension de la réforme des retraites actée, Lecornu promet un débat sur le financement

information fournie par AFP 23 oct.
18
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
3

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
4

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
5

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
6

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
7

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
8

Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?

information fournie par Ecorama 08 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank