Loïc Sautour, DG de l’éditeur de logiciels pour les professionnels Planisware coté sur le SBF120, était l'invité de l'émission Ecorama du 26 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la stratégie de croissance de Planisware, la solidité de son modèle SaaS, l’évolution géographique de ses revenus, l’impact du dollar et de l’IA, ainsi que les perspectives boursières après une introduction en fanfare en 2024.
Loïc Sautour (DG de Planisware) : "A ce niveau de cours, c'est une opportunité !"
