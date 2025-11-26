 Aller au contenu principal
Guinée-Bissau : "un contrôle total" des militaires ?

information fournie par France 24 26/11/2025 à 20:49

En Guinée-Bissau des militaires ont annoncé prendre le "contrôle total du pays", "suspendre le processus électoral" et fermer les frontières. Le pays était dans l'attente des résultats des élections présidentielle et législatives organisées, dimanche. Les explications avec Stéphane Ballong, rédacteur en chef du journal de l'Afrique.

