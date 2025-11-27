Le président français Emmanuel Macron, en déplacement à la 27e brigade d'infanterie de montagne de Varces, a affirmé jeudi que "notre jeunesse a soif d'engagement" et est "prête à se lever pour la patrie".
Macron affirme que "notre jeunesse a soif d'engagement"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro