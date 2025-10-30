Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, était l'invité de l'émission Ecorama du 30 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la divergence croissante entre la Fed et la BCE, les risques liés à l’évolution du marché de l’emploi américain, les tensions autour de l’inflation, l’impact de l’intelligence artificielle sur la productivité et l’emploi, ainsi que les critiques adressées à la politique monétaire européenne jugée trop restrictive.
Jean-Claude Trichet : "Je suis convaincu qu'il y aura une correction importante des marchés boursiers américains !"
