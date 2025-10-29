Au programme ce matin : Air Liquide , Amundi , BNP Paribas , Capgemini , Microsoft . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 28/10/2025
Valeurs associées
|173,860 EUR
|Euronext Paris
|+0,87%
|62,500 EUR
|Euronext Paris
|-6,44%
|66,740 EUR
|Euronext Paris
|-3,54%
|130,050 EUR
|Euronext Paris
|+1,48%
|542,0700 USD
|NASDAQ
|+1,98%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro