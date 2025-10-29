 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29/10/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Air Liquide , Amundi , BNP Paribas , Capgemini , Microsoft . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
173,860 EUR Euronext Paris +0,87%
AMUNDI
62,500 EUR Euronext Paris -6,44%
BNP PARIBAS
66,740 EUR Euronext Paris -3,54%
CAPGEMINI
130,050 EUR Euronext Paris +1,48%
MICROSOFT
542,0700 USD NASDAQ +1,98%

L'offre BoursoBank