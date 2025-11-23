Une nouvelle solution de dons dématérialisés aux personnes sans-abris est lancée à Lille. Nommé Solly, ce projet associatif conçu par un Lillois de 22 ans se veut une réponse à la problématique de la raréfaction de l'argent liquide qui empêche souvent les passants de donner aux personnes sans domicile fixe.
Une solution de dons dématérialisés aux sans-abris lancée à Lille
