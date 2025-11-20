Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a estimé jeudi que la "menace" du narcotrafic est "au moins équivalente à celle du terrorisme" en France, lors de son déplacement à Marseille encore sous le choc après l'assassinat de Mehdi Kessaci.
Narcotrafic: une menace "au moins équivalente à celle du terrorisme", estime Darmanin
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro