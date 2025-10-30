Alors que la France peine à contenir ses déficits et augmente la pression fiscale, l’Italie de Giorgia Meloni dévoile un budget 2026 ambitieux : baisse de 3 milliards d’euros d’impôt sur le revenu et retour sous la barre des 3 % de déficit public. Entre taxation ciblée des banques, discipline fiscale et croissance retrouvée, décryptage du modèle italien avec Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 30 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Budget 2026 : comment l’Italie réussit à baisser ses impôts quand la France les augmente ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro