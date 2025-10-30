 Aller au contenu principal
Budget 2026 : comment l’Italie réussit à baisser ses impôts quand la France les augmente ?

information fournie par Ecorama 30/10/2025 à 14:00

Alors que la France peine à contenir ses déficits et augmente la pression fiscale, l’Italie de Giorgia Meloni dévoile un budget 2026 ambitieux : baisse de 3 milliards d’euros d’impôt sur le revenu et retour sous la barre des 3 % de déficit public. Entre taxation ciblée des banques, discipline fiscale et croissance retrouvée, décryptage du modèle italien avec Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 30 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Budget France

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

