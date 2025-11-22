A quelques jours de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes qui aura lieu le 25 novembre, des milliers de personnes sont rassemblées à Paris, comme dans plusieurs dizaines de villes en France, pour exhorter l'État français à "révolutionner" la politique de lutte contre ces violences. IMAGES
A Paris, une manifestation contre les violences faites aux femmes
