Une fine couche de neige recouvre encore dimanche matin Paris, comme sur les pelouses du quartier de la butte Montmartre, alors que Météo-France a relevé des couches de neige d'un à quatre centimètres en moyenne sur l'Ile-de-France, frappée dans la nuit par son premier épisode hivernal de la saison. La vigilance orange neige/verglas est désormais levée pour les départements des Yvelines, Val-d'Oise, Essonne, Paris et la petite couronne. IMAGES
La neige commence à fondre à Paris, près de la butte Montmartre
