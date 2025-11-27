À l'approche de la décision de la Fed sur ses taux le 10 décembre, les marchés boursiers s'enflamment d'optimisme. Mais le fameux “rallye du Père Noël” aura-t-il vraiment lieu en 2025 ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 27 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Ce qu’il faut pour que les marchés aillent encore plus haut d’ici Noël…
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro