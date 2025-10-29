Budget 2026 : ces hausses d’impôts qui pourraient frapper les plus aisés…

information fournie par Ecorama • 29/10/2025 à 14:00

Alors que l’Assemblée nationale s’apprête à examiner les mesures fiscales du Budget 2026, les contribuables les plus fortunés pourraient bien être dans le viseur. Entre la possible hausse de la flat tax à 31,4 %, la prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus, la taxation des holdings patrimoniales et le retour d’une "taxe Zucman light" portée par le PS, les débats s’annoncent houleux. Quels dispositifs pourraient réellement voir le jour ? Et jusqu’où ira le gouvernement dans sa volonté de faire contribuer davantage les plus aisés ? Décryptage avec Julie Ruiz, journaliste économique au Figaro.fr. Ecorama du 29 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com