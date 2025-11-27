 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 26/11/2025

information fournie par Libertify 27/11/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Boeing , Dassault Systèmes , Fnac Darty, L'Oréal , Valneva . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

BOEING CO
186,940 USD NYSE +2,51%
DASSAULT SYSTEMES
24,150 EUR Euronext Paris +0,79%
FNAC DARTY
27,400 EUR Euronext Paris +1,29%
L'OREAL
373,900 EUR Euronext Paris +1,82%
VALNEVA
4,076 EUR Euronext Paris +7,60%

