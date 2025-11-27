Au programme ce matin : Boeing , Dassault Systèmes , Fnac Darty, L'Oréal , Valneva . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 26/11/2025
Valeurs associées
|186,940 USD
|NYSE
|+2,51%
|24,150 EUR
|Euronext Paris
|+0,79%
|27,400 EUR
|Euronext Paris
|+1,29%
|373,900 EUR
|Euronext Paris
|+1,82%
|4,076 EUR
|Euronext Paris
|+7,60%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro