Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 19/11/2025 à 14:05

Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI, était l'invité de l'émission Ecorama du 19 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la crise budgétaire française, les tensions politiques autour des hausses d’impôts, la réaction des marchés, les nouvelles prévisions de croissance, mais aussi l’état de santé de l’économie américaine entre brouillard statistique, inflation persistante et politique économique de l’administration Trump.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

1 commentaire

  • 14:48

    Même si les nouveaux impôts inventés pour combler les trous sont rejetés, il subsistera un doute majeur dans l'esprit des entrepreneurs, investisseurs ou ménages aisés. En l'absence de réformes, de quoi pourraient-ils être capable ? Et cette histoire de croissance, alors que le chômage remonte et que les indices PMI sont au plus bas, effectivement, c'est "louche".

L'offre BoursoBank