Sarkozy condamné : tout comprendre de l'affaire Bygmalion

information fournie par France 24 27/11/2025 à 00:17

La Cour de cassation a confirmé, ce mercredi, la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l’affaire Bygmalion, faisant de celle-ci la deuxième au casier judiciaire de l’ex-chef de l’Etat après celle dans l’affaire des écoutes.

