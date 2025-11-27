La Cour de cassation a confirmé, ce mercredi, la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l’affaire Bygmalion, faisant de celle-ci la deuxième au casier judiciaire de l’ex-chef de l’Etat après celle dans l’affaire des écoutes.
Sarkozy condamné : tout comprendre de l'affaire Bygmalion
