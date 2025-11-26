Les pratiques fiscales des multinationales ont-elles radicalement changé ces dernières années ? Selon une étude de l'OCDE, l’optimisation reste massive : près d’un cinquième des bénéfices mondiaux sont déclarés dans des paradis fiscaux comme le Luxembourg ou l’île Maurice, loin des lieux où l’activité économique se déroule. Une perte pour les États entre 100 et 240 milliards de dollars par an, soit 4 à 10 % des recettes mondiales de l’impôt sur les sociétés. Et pourtant, paradoxalement, les recettes de l’IS progressent dans les pays développés. Les explications de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 26 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Les multinationales pratiquent-elles toujours autant l’optimisation fiscale ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
