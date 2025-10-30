Record de Nvidia au-delà de 5 000 milliards en Bourse : justifié ou déraisonnable ?

information fournie par Ecorama • 30/10/2025 à 14:05

C’est un cap symbolique et vertigineux : Nvidia devient la première entreprise cotée à franchir les 5.000 milliards de dollars de capitalisation, dépassant le PIB de la France ou de l’Allemagne. Une envolée de 60 % en quelques mois, +et de 1 400 % en trois ans. La success story du géant des puces alimente autant l’enthousiasme que les doutes. Bulle spéculative ou croissance fondée sur des fondamentaux solides ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 30 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com