Record de Nvidia au-delà de 5 000 milliards en Bourse : justifié ou déraisonnable ?

information fournie par Ecorama 30/10/2025 à 14:05

C’est un cap symbolique et vertigineux : Nvidia devient la première entreprise cotée à franchir les 5.000 milliards de dollars de capitalisation, dépassant le PIB de la France ou de l’Allemagne. Une envolée de 60 % en quelques mois, +et de 1 400 % en trois ans. La success story du géant des puces alimente autant l’enthousiasme que les doutes. Bulle spéculative ou croissance fondée sur des fondamentaux solides ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 30 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

