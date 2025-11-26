 Aller au contenu principal
Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo dit avoir été "renversé" par des militaires

information fournie par France 24 26/11/2025 à 22:35

Des militaires en Guinée-Bissau ont annoncé mercredi avoir pris le "contrôle total du pays", arrêté le président sortant et suspendu le processus électoral, alors que le pays attendait les résultats de la présidentielle et des législatives. Le président Umaro Sissoco Embalo affirme à France 24 : "j’ai bien été renversé, je ne peux pas trop parler car sinon ils vont me confisquer mon téléphone. Je suis actuellement à l’état-major".

