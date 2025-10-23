La suspension de la réforme des retraites doit être inscrite au projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2026. Le Premier ministre évoque un coût de quelques centaines de millions d’euros en 2026, sur quelles recettes pourra-t-on compter en face ? Éléments de réponse avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 23 octobre 2025, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Qui va payer pour la suspension de la réforme des retraites ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
