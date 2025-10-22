On fait un point sur l'activité d'Argan, côté au SBF 120 et spécialiste de l'immobilier logistique. Le président fondateur d'Argan, Jean-Claude Le Lan, est l'invité de la Grande interview de l'émission Ecorama du 22 octobre 2025, présentée par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Jean-Claude Le Lan (Argan) : "Notre titre est décoté alors que nos fondamentaux n'ont jamais été aussi bons !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro