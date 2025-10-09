Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama • 09/10/2025 à 14:02

Face à une impasse politique et budgétaire, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a choisi de desserrer l'étau : viser un déficit sous les 5% du PIB, pour rallier les voix de gauche et espérer faire voter un budget avant le 31 décembre. Entre coup de frein à 32 milliards d'euros et suspension de la réforme des retraites, les choix budgétaires interrogent. Faut-il sacrifier l'orthodoxie budgétaire pour un peu de stabilité politique ? Et à quel prix pour les finances publiques et la confiance des marchés ? Entretien avec Gilbert Cette, économiste et professeur à NEOMA Business School, invité de l'émission Ecorama du 9 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com