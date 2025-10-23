En Syrie, la dure réintégration des femmes du groupe État islamique

information fournie par France 24 • 23/10/2025 à 06:41

À la chute de l'État islamique en 2019, plus de 40 000 hommes, femmes et enfants ont été regroupés dans le camp fermé d'al-Hol, au nord-est de la Syrie. Mêlées aux civils fuyant les combats, des familles de combattants de l'État islamique y ont été enfermées. Face aux difficultés de gestion de ce vaste camp, une politique de rapatriement à grande échelle a été mise en place. La plupart des résidents irakiens ont regagné leur pays, tandis que les Syriens sont autorisés à partir au compte-gouttes. Certaines familles ont choisi de retourner dans la province syrienne de Deir ez-Zor. Ces femmes tentent aujourd'hui de retrouver leur place dans la Syrie d'aujourd’hui, comme le raconte Marie-Charlotte Roupie pour France 24.