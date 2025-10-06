La démission surprise de Sébastien Lecornu ce lundi a ravivé les tensions politiques, entraînant l'indice parisien dans le rouge. Une lourde chute qui s'accompagne d'une tension sur les taux d'emprunt de la France. L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 6 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
