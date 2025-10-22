La patronne du Louvre réclame l'installation d'un "commissariat au sein du musée"

La présidente-directrice du Louvre, Laurence des Cars, souhaite l'installation d'un "commissariat de police au sein du musée", déclare-t-elle au Sénat, trois jours après le spectaculaire cambriolage lors duquel des joyaux historiques ont été volés.
