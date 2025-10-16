Avec une hausse fulgurante de 60 % depuis le début de l’année et un record à plus de 4 200 dollars l’once, le métal jaune affole les marchés. Fuite vers la sécurité ou emballement spéculatif ? Derrière cette ascension historique se mêlent politiques monétaires accommodantes, tensions géopolitiques et perte de confiance dans les devises. Décryptage de cette ruée vers l'or et des risques possibles d'une bulle avec John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 16 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Une bulle sur l’or ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro