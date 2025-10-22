Le CAC 40 a battu ses records de séance et de clôture ce mardi 21 octobre. On se demande si les blocages politiques en France et les discussions sur le budget ne sont pas des leviers de hausse pour les plus grandes capitalisations françaises. Le CAC 40 est aussi un des derniers à atteindre ses plus hauts. L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 22 octobre 2025, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Record du CAC malgré la situation politique : les investisseurs sont-ils irrationnels ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
