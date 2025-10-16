"En ce qui concerne les peines de 20 et 17 ans auxquelles Cécile et Jacques ont été condamnés, nous ne reconnaissons pas la validité de ce jugement. Cécile et Jacques sont innocents", déclare Noémie Kohler, soeur de Cécile Kohler, emprisonnée depuis 2022 en Iran, lors d'une conférence de presse à Paris. "Les autorités iraniennes doivent libérer Cécile et Jacques immédiatement", ajoute-t-elle.
Français détenus en Iran: la sœur de Cécile Kohler appelle à leur libération "immédiatement"
