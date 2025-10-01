Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

🎙️ 📢 Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
📆 📊 Cette semaine vous avez rendez-vous avec Sélina Seremet de Meilleur Taux Placement, Marc Dagher de DT Expert et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :
✅ On refait la semaine sur le CAC 40, le S&P500, l'IA et le Platine
✅ Les Turbos Illimités Quantos sur actions américaines
✅ Le coup de cœur des traders sur BE Semiconductor, Sodexo , Burberry
✅ Le quiz « Qui suis-je? »
Emission enregistrée le 1er octobre 2025.
