 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 984,50
+1,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse 01/10/2025 à 17:17

🎙️ 📢 Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
📆 📊 Cette semaine vous avez rendez-vous avec Sélina Seremet de Meilleur Taux Placement, Marc Dagher de DT Expert et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :

✅ On refait la semaine sur le CAC 40, le S&P500, l'IA et le Platine
✅ Les Turbos Illimités Quantos sur actions américaines
✅ Le coup de cœur des traders sur BE Semiconductor, Sodexo , Burberry
✅ Le quiz « Qui suis-je? »

Emission enregistrée le 1er octobre 2025.
#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

🖇️ Abonnez-vous à notre chaîne Youtube Société Générale Produits de Bourse et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de Trade ou pas Trade!

🌐 Site internet de Société Générale Produits de Bourse
Découvrez notre activité d' émetteur de Produits de Bourse
Société Générale Produits de Bourse sur Twitter
Société Générale Produits de Bourse sur Facebook
Société Générale Produits de Bourse sur LinkedIn

#risquedeperteducapital #PUB #bourse #produitsdebourse #turbo #levier #investissement #placement #revenu #finance #trading #investir #trade #CAC40 #S&P500 #S&P #IA #BEsemiconductor #burberry #sodexo #platine

Valeurs associées

BURBERRY GROUP
1 183,000 GBX LSE +1,28%
CAC 40
7 966,95 Pts Euronext Paris +0,90%
SODEXO
53,9000 EUR Euronext Paris +0,65%

Cette analyse a été élaborée par SG Bourse et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2025 à 17:17:45.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank