Pascal Boulanger, Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), était l'invité de l'émission Ecorama du 25 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la chute persistante des ventes de logements neufs, la frilosité des acheteurs malgré des taux de crédit plus bas, l'effondrement des investissements locatifs, l'allongement inquiétant des délais de vente, et les perspectives incertaines pour une reprise du secteur avant 2026.
Pascal Boulanger (Président de la FPI) : "Le secteur de la promotion immobilière n'a jamais connu une telle crise !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
