Après un week-end sous tension, Donald Trump a adouci son discours vis-à-vis de Pékin, permettant un rebond des marchés américains. Mais cette accalmie ne dissipe pas les inquiétudes : les investisseurs restent sur le qui-vive, entre menaces commerciales persistantes, envolée de l'or au-delà des 4100 dollars, et saison des résultats qui pourrait s'annoncer délicate. Faut-il redouter un décrochage des actions si les tensions sino-américaines perdurent ? L'or est-il en surchauffe ? L'analyse de Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Ecorama du 14 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
