Donald Trump a expliqué mardi ne pas vouloir d'une "rencontre pour rien" avec Vladimir Poutine après le report sine die du sommet prévu à Budapest entre les présidents américain et russe.
Trump déclare qu'il ne veut pas d'une "rencontre pour rien" avec Poutine
