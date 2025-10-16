Marat assassiné, le Sacre de Napoléon: ces tableaux iconiques de Jacques-Louis David (1748-1825) incarnent la Révolution ou l'Empire napoléonien, mais ils traduisent aussi un engagement politique radical du peintre français, au cœur d'une exposition au Louvre.
Au Louvre, une exposition inédite et très politique sur Jacques-Louis David
