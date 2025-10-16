 Aller au contenu principal
Au Louvre, une exposition inédite et très politique sur Jacques-Louis David

information fournie par AFP Video 16/10/2025 à 16:44

Marat assassiné, le Sacre de Napoléon: ces tableaux iconiques de Jacques-Louis David (1748-1825) incarnent la Révolution ou l'Empire napoléonien, mais ils traduisent aussi un engagement politique radical du peintre français, au cœur d'une exposition au Louvre.

