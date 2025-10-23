L’or a connu sa pire baisse depuis 2013. Habitué aux records et a une croissance sans faiblir depuis le début de l’année, le métal jaune est brutalement redescendu sur les 4000 dollars. Comment expliquer ce mouvement ? Faut-il s’habituer à cette volatilité ? Réponses avec Christian Parisot, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Ecorama du 23 octobre 2025, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Qu’est-ce qu’il se cache derrière le krach de l’or ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
