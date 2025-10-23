Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi rencontre le président du Conseil de l'UE, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors du premier sommet UE-Égypte à Bruxelles. IMAGES
Images de la réunion du sommet UE-Egypte à Bruxelles
