Salaires, la France va pousser à la transparence dans les entreprises

information fournie par France 24 23/10/2025 à 10:44

À la Une de la presse, ce jeudi 23 octobre : les limites de l'accord franco-britannique sur l'immigration, une directive de l'Union européenne transposée en France et qui devrait rendre les salaires transparents dans les entreprises, les traditions vinicoles de la Géorgie, et la défaite de l'OM en Ligue des champions face au Sporting.

