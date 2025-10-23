 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23/10/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Eutelsat , Ipsen , L'Oréal , Netflix , VusionGroup . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

EUTELSAT
3,380 EUR Euronext Paris -8,53%
IPSEN
119,100 EUR Euronext Paris +5,31%
L'OREAL
371,350 EUR Euronext Paris -6,70%
NETFLIX
1 116,3700 USD NASDAQ -10,07%
VUSIONGROUP
249,800 EUR Euronext Paris +3,74%

Vidéos les + vues

1

Macron demande une "accélération" des "mesures de sécurisation" du Louvre

information fournie par AFP Video 22 oct.
1
2

Retraites: Lecornu annonce "une lettre rectificative" au PLFSS

information fournie par AFP Video 21 oct.
3

Le Paris SG écrase Leverkusen et prend la tête de la Ligue des champions

information fournie par France 24 22 oct.
1
4

Vol des bijoux du Louvre: un butin inestimable

information fournie par AFP Video 20 oct.
5

Vol de bijoux au Louvre: les cambrioleurs traqués, le musée sous pression

information fournie par AFP 20 oct.
14
6

Record du CAC malgré la situation politique : les investisseurs sont-ils irrationnels ?

information fournie par Ecorama 22 oct.
7

Rembrandt, De Vinci, Van Gogh : les cambriolages les plus célèbres

information fournie par France 24 22 oct.
8

Pourquoi le CAC 40 bat-il des records malgré la crise politique et la dette ?

information fournie par France 24 22 oct.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Nicolas Sarkozy, "un détenu pas comme les autres"

information fournie par France 24 21 oct.
3

Sous-marins, terres rares: des avancées entre Washington-Canberra

information fournie par AFP 21 oct.
4

Dans quelques heures, la prison de la Santé va accueillir Nicolas Sarkozy

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
5

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
6

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
7

Gaza : la situation demeure très fragile" (Macron)

information fournie par AFP Video 21 oct.
8

Nicolas Sarkozy est entré en prison, une première historique

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
3

Le point semestriel sur la SPCI Sofidynamic

information fournie par BoursoBank 16 oct.
4

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
5

Le point trimestriel sur le PEA profilé avec Amundi

information fournie par BoursoBank 16 oct.
1
6

Taxe Zucman : vers un retour déguisé de l’ISF en 2026 ?

information fournie par Ecorama 25 sept.
3
7

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
8

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP 19 oct.
6

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank