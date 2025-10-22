 Aller au contenu principal
Jusqu'où iront les IA ?

22/10/2025

A quel point l'IA va-t-elle transformer le travail, nos entreprises et la société ? Aymeric Roucher, auteur de "Ultra Intelligence : jusqu'où iront les IA ?" aux éditions Odile Jacob nous explique dans son livre, comment marche l'IA, comment elle est adoptée et à quelles mutations s'attendre. Ecorama du 22 octobre 2025, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

