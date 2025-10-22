Le Cameroun sous tension à l'approche de l'annonce des résultats officiels de la présidentielle.
L'opposant Issa Tchiroma Bakary s’est auto proclamé vainqueur et a d’ores et déjà annoncé qu’il va contester tout autre résultat.
La tension monte au Cameroun dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle
