Malgré la dégradation de la note de la France, un déficit public qui se creuse, des faillites record et une crise politique persistante, le CAC 40 atteint un niveau historique, dépassant les 8 300 points. Comment expliquer cet envol alors que tous les voyants économiques sont au rouge ? Christophe Dansette en parle avec Andrea Tueni, responsable des marchés chez Saxo Banque.
Pourquoi le CAC 40 bat-il des records malgré la crise politique et la dette ?
