Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit "réaliste" quant aux chances de recevoir des missiles Tomahawk de la part des États-Unis, après que Donald Trump a suggéré qu'il est trop tôt pour fournir ces armes de longue portée à Kiev.
Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump
