Retraites, sécurité sociale, croissance… passage en revue des différentes politiques menées, analysées et décryptées par Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School. Ecorama du 23 octobre 2025, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Jean-Marc Daniel : "L'Etat organise par amateurisme et démagogie la faillite de la sécurité sociale !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
