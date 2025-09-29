 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TotalEnergies mieux valorisée grâce à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 29/09/2025 à 14:10

TotalEnergies franchit un cap stratégique : son action sera désormais cotée directement à Wall Street, en dollars. Une première pour un groupe français, qui organise ce lundi son Investor Day à New York. Comment cette cotation pourrait booster la valorisation du groupe face à ses concurrents pétroliers américains ? L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 29 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

1 commentaire

  • 14:23

    Hélas pour nos belles entreprises qui tout doucement s’ éloignent d une France en régression industrielle

